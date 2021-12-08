就算不是科技先驅，相信最近也會聽過「元宇宙 Metaverse」這個熱門的關鍵詞，即便目前仍未完全普及，但要說到「元宇宙」的發展，就一定離不開匯流VR、AR、MR等的「XR」技術，不僅各科技大廠都已經投入開發XR的技術、提供開發者平台等資源，就連台灣也有像「實境共創」作為國內XR產業推動者，其不僅長期專注推動XR產業新創加速，更整合5G科技、進一步打造垂直整合顧問服務，在一年內推出了「Holoroam」及「AR PLAZA」兩大產品服務，一口氣獲得了工業局「5G領航創新應用競賽」總冠軍，以及「2021數位奇點獎」的最佳數位技術應用獎及最佳科技創新獎，可是讓民眾真實接觸「元宇宙」的先驅。

獲得「2021數位奇點獎」的首發應用產品「AR Plaza」，早在去年跨足時尚界，與VOGUE Taiwan共同合作推出國內首創的戶外大型AR展演市集「Fashion Gamer」。（實境共創提供）

實境共創自成立以來不僅成功打造了臺灣XR生態圈，在去年更轉型投入新型態的沉浸式AR互動系統「AR Plaza」與「Holoroam」研發，打造「 LBS AR」布局，率先與國際領導時尚集團 Vogue Taiwan、新東陽集團、遠傳電信等突破性地跨界合作，推出各類創新XR互動展演體驗專案，讓民眾能透過不同的方式去瞭解、接觸「沉浸式AR體驗」。

「AR Plaza」在今年與新東陽及遠傳合作，在新東陽國道清水服務區，打造出國內首創的5G AR虛實展演「 與鯊共舞在清水 shARk encounter」。（實境共創提供）

像獲得「2021數位奇點獎」的首發應用產品「AR Plaza」，早在去年跨足時尚界，與VOGUE Taiwan共同合作推出國內首創的戶外大型AR展演市集「Fashion Gamer」，在臺灣年度時尚界大事「2020臺北時裝週」中，利用「AR Plaza」於台北信義區香堤大道打造了世界首個大型戶外光標籤機，民眾只要拿起手機，即能在活動現場體驗AR街頭虛擬場景，看見信義區的街頭變成猶如「元宇宙」般虛實整合的場景，不僅讓臺灣的設計師、「臺北時裝週」」能迅速得到關注，同時也向民眾呈現了XR結合日常生活的體驗。

「Holoroam」為一套能在城市街景空間中能進行大範圍、沉浸式擴增實境AR體驗的APP。（翻攝Holoroam官網）

另外還有投入了半年以上的時間研發出最新的「Holoroam」，為一套能在城市街景空間中能進行大範圍、沉浸式擴增實境AR體驗的APP，更能直接搜尋使用者所在的城市中，最新、距離最近的AR體驗活動或是虛擬公共藝術作品。實境共創就表示，因著發現所接觸的品牌業者、場域業主對於快速部建線上與線下混合型的數位體驗，以及有效控制相關系統建置與學習成本需求趨增，因此特別發展出相關的技術及創新的策展模式，「期待以沉浸式APP與虚擬展間兩項技術整合，以具備快速、低成本、適量且大量布建的優勢，去提供消費者沉浸式且流暢的娛樂體驗。」，創新的聚焦服務，且擅長協助業者共創發展新型態的商業模式，不僅讓「Holoroam」從參與競賽的超過百隊投件中，獲得了大賽冠軍的殊榮，同時也正式掀開了「實境共創」進軍元宇宙的序幕。