社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天證實，以6000萬美元（約台幣16.6億元）收購美國地區銀行Meta金融集團（Meta Financial Group）商標資產。

路透社報導，這筆收購案凸顯了Meta這個名稱對於這家科技巨頭的價值。Meta Platforms現在聚焦元宇宙概念，寄望投資能在未來幾年取得豐厚回報。

Meta金融集團今天在監管文件中表示，德拉瓦州一家名為Beige Key的公司，同意以6000萬美元現金，收購Meta金融集團全球的公司名稱權利。申報文件未揭露Beige Key擁有人是誰。

Meta Platforms的發言人則說：「Beige Key是我們的關係企業。我們收購了這些商標資產。」Meta金融集團的發言人也證實Meta Platforms這項參與。

臉書在10月宣布將母公司更名為Meta Platforms，斥巨資投入VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）領域，並將元宇宙視為行動網路的繼承者。

Meta Platforms發言人表示，臉書公司在宣布更名之前，已與Meta Financial進行討論。

文件顯示，Meta Financial今年稍早已重新審視品牌戰略，該公司發言人則拒絕就文件以外的內容發表評論。

消息傳出後，Meta Financial股價今天收跌1.75%，市值約17.4億美元；臉書母公司Meta Platforms則收漲1.6%，估值為9330億美元。