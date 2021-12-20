王力宏19日深夜PO文反擊前妻李靚蕾，指控女方索討近9億台幣贍養費，兩人「意圖使大家不睡覺」的長文，再度掀起網友熱烈討論。不過王力宏的文章錯字太多，反而被網友歪樓大蓋深夜食堂文，其中一句「願意麵對」，甚至成為網路熱搜關鍵字。

住進藝人大S前夫汪小菲經營的S Hotel，王力宏正式展開防疫隔離，在只能透過網路或電話和外界溝通的情況下，王力宏選擇在臉書粉絲專頁抒發，針對李靚蕾的毀滅式長文做出反擊。他和爸爸王大中口徑一致，認為李貪得無厭，向王家要求近9億台幣贍養費；但王並未對約砲、召妓等事做出回應，僅強調他沒有對婚姻不忠。

但王力宏錯字太多，如「孩字（子）」、「庸（傭）人」、「痕蹟（跡）」等，導致閱讀有點困難；其中一句「我願意面對妳所有的要求」打成「願意麵對」，文章秒變深夜食堂，網友狂蓋美食樓，大虧力宏深夜煮麵，大家都不用睡了。

電商蝦皮甚至趁機推意麵商品，被網友瘋狂分享，「肚子好餓喔」、「願意麵對，害我正在泡麵」、「外送員超忙，凌晨了還在送餐」、「到底哪一款麵這麼好吃」。

有網友認為，王力宏應是使用翻譯軟體，才會錯字連篇。網友建議，要PO長文千萬別使用圖檔，一旦有錯字，想修改都沒辦法，就像王力宏所說，「網路真的是一個凡走過必留下痕跡的世界」。