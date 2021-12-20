王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

歌手王力宏遭前妻李靚蕾接連爆料，刷爆各大新聞版面，網友為了追進度連3天熬夜。知名臉書粉專《台灣迷音台灣迷因》在臉書分享梗圖「見宏就休」，更標記行政院人事行政總處，笑稱大家為了追王力宏婚變最新進度而熬夜，「應讓全台灣停班停課一天」。

《台灣迷音台灣迷因 taiwan meme》昨（19）日晚間分享一張「見宏就休」梗圖，問大家同不同意王力宏事件有新進度，隔日就放假一天，還說這一題可納入公投議題。同時該粉專還特別在留言處標記行政院人事行政總處，主張王力宏事件應比照國定假日辦理，只要有最新發文就「見宏就休」，讓全台停班停課一天，體恤廣大辛勞追進度的老百姓。

網友們為了追王力宏醜聞進度連夜熬夜，知名臉書粉專《台灣迷音台灣迷因 taiwan meme》在臉書分享梗圖「見宏就休」大酸，應讓全台灣停班停課一天。 （圖／翻攝自台灣迷音台灣迷因 taiwan meme臉書粉專）

根據粉專分享的梗圖顯示，「見宏就休」的意思為，當全世界為了追王力宏醜聞進度，搞得睡不著覺，不怕熬夜，只怕錯過最新連載。

圖文曝光後，一票網友留言笑稱，「我已經熬夜3天了」、「大家會不會都已經黑眼圈」、「請提倡『見宏就休』謝謝」、「從來沒有失眠還這麼歡樂過」、「『見宏休』順便吃麵」、「這幾天多了不少爆肝人士」、「還好我是上夜班，沒影響」、「支持放假啦！蕾神都沒在睡的」、「這還需要公投？直接通過了」。