下波冷空氣將在周六（25日）耶誕節報到，氣象達人彭啟明表示，這波將是入冬以來最強的冷空氣，空曠地區有機會跌到10度以下，最低溫時間點可能落在下周一、二（27、28日），台北也有機會降至10到12度之間。

彭啟明今天在臉書表示，預期下一波降溫時間點在周末，有強冷高壓南下，周六到周日（25、26日）逐漸降溫，最低溫可能落在下周一、二（27、28日），這波冷空氣的強度很有機會是今年入冬以來最強的一波冷空氣，空曠地區有機會跌到10度以下，台北市測站恐測到10至12度低溫，全台都會顯著降溫，冷得相當有感。

至於近日天氣，彭啟明表示，雷伊颱風今天逐步接近海南，隨後往廣東南方海域接近，到台灣海峽南方海域時，就會很快從颱風減弱為熱帶性低氣壓並逐步消散，但颱風殘餘水氣仍在，從今天午後開始，將有更多颱風水氣逐步接近台灣，全台都有降雨機會，預期雨會下到周三（22日），不僅西半部，更是中南部入冬以來較多的一波降雨，

彭啟明表示，其中北部、東半部降雨會較多也持續時間較長，可能延續到周四、周五（23、24日），中南部到周四（23日）就會緩和轉多雲到晴的天氣。