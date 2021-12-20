冷氣團來襲，新北市中和警分局景安派出所所長呂義原、副所長林信利、警員謝采怡獲知轄內中興公園上方山內有劉姓老人獨自生活，該處甚至沒水沒電，為關懷該獨居老人，於17日晚間帶著許多慰問物資，諸如米、泡麵等提供給劉姓老人，讓劉姓老人能平安渡過這次寒冬。

中和警分局表示，入冬以來天氣溫差大，又時常有寒流侵襲，常有10度以下低溫發生，警方配合市府政策啟動「防寒機制」探訪里內弱勢、獨居老人，宣導防寒措施並發放春節慰問金，讓他們渡過溫暖的冬天。