寒流來襲 中和警送物資關心獨居長者 16:302021/12/20 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和警分局景安派出所所長呂義原等關心轄區內的獨居長者。（中和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冷氣團來襲，新北市中和警分局景安派出所所長呂義原、副所長林信利、警員謝采怡獲知轄內中興公園上方山內有劉姓老人獨自生活，該處甚至沒水沒電，為關懷該獨居老人，於17日晚間帶著許多慰問物資，諸如米、泡麵等提供給劉姓老人，讓劉姓老人能平安渡過這次寒冬。 中和警分局表示，入冬以來天氣溫差大，又時常有寒流侵襲，常有10度以下低溫發生，警方配合市府政策啟動「防寒機制」探訪里內弱勢、獨居老人，宣導防寒措施並發放春節慰問金，讓他們渡過溫暖的冬天。 新北耶誕平安晚會 傳揚福音揮別疫情 入冬最強冷空氣來襲 消防籲保暖運動要結伴 #劉姓 #獨居老人 #渡過 #老人 #寒流來襲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華山基金會助獨老團圓 魔術師號召「助老愛心袋」 15:232021/12/20 生活 蘆洲角頭喝酒怨車行股東 小弟衝去開4槍刑責一肩扛 13:462021/12/20 社會 迷途翁原地打轉3小時 機智警從對話中找線索 13:552021/12/20 社會 平均年齡80歲耶誕婆婆 騎單車到台東送暖被 11:202021/12/20 生活 光洋科經營權之爭 ISS支持台鋼集團 14:192021/12/20 財經 新竹喜來登中、西、日廚聯手推最強外帶年菜 早鳥搶先訂 最低優惠82折 15:252021/12/20 生活 《其他電子》光洋科經營權爭議 外資投票機構也鬧分裂 12:162021/12/20 財經 凱基證券送愛偏鄉 學童喜迎耶誕禮 15:242021/12/20 財經 三重鴨鴨公園雪白世界 中南部民眾也搶體驗 12:052021/12/20 生活 KTV襲胸女同事辯「走不穩靠一下」 法官看監視器立刻打臉 08:522021/12/20 社會 《茶金》主題曲非客語 立委：沒有做到族群主流化 13:172021/12/20 生活 社會熱門新聞 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 離奇！男子全身赤裸卡柴山20米高懸崖 胸背嚴重擦傷還長滿蛆 - 社會 雲林縣警察局長朱宗泰積勞成疾病逝 享年61歲 - 社會 男遭無照看護「強插尿管」感染 生殖器全切除 怒告護理之家 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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