高雄市楠梓區真愛鄰社區照顧關懷據點今日揭牌使用，長輩們在據點不僅活動學習，又能認識朋友，生活過得充實愉快。（林雅惠攝）

高雄市楠梓區真愛鄰社區照顧關懷據點今日揭牌使用，里內長輩相揪到學堂上課，有老伴已故的學員在學堂找到人生新方向、也有夫妻檔攜手到學堂一起成長，長輩們在據點不僅活動學習，又能認識朋友，生活過得充實愉快。

去年因跌倒導致腳部退化的66歲阿嬤方方，因為老伴、兒子都已不在，家裡平日剩她1人，待在家中只能看電視度日，真愛鄰關懷據點成立後，她踏入幸福學堂參加活動健促運動，發現在學堂上課的歡樂氣氛，總是鼓舞著她，讓她忘記想起逝去親人的悲痛，如今她堅持每天步行到學堂參加活動，頭腦也越動越靈光。

另住在據點後面巷子的73歲阿嬤阿雀，原本自己1人到真愛鄰學堂上課，被據點的幸福歡樂氣氛感染，進而鼓勵老公也來據點活動。

75歲的阿雀老公前幾年因脊椎受傷，行走必須倚賴四腳拐，每當據點活動時間接近，阿雀就用輪椅推著老公邊散步走到據點上課，阿雀說，兩人相伴到據點的時光很浪漫，感覺重返年輕戀愛的幸福滋味，她和老公雙手緊握著感謝真愛鄰幸福學堂的成立，讓她們能夠相伴參與。

真愛鄰關懷協會理事長余海平表示，希望透過在地化之社區照顧，讓長輩留在自己的社區中生活，達在地老化同時亦享受到政府的老人福利各項服務措施。

社會局副局長葉欣雅說，「在地老化、就近服務」是推動社區照顧關懷據點業務的福利初衷，據點布建除針對人口老化程度較高的社區新設據點外，並輔導有辦理據點經驗的社區扮演母雞帶小雞的角色，協助有意願辦理據點的社區。

葉欣雅表示，高雄市目前共有446處社區照顧關懷據點，希望藉由普設社區照顧關懷據點，有效落實在地安老、在地照顧的福利理念。