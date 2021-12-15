華山基金會結合台灣水泥，關懷獨老「送愛到家」，志工們幫長輩打掃。（華山基金會提供／黃國峰台中傳真）

年終送暖，華山基金會結合企業資源及社會大眾力量，關懷獨居老人，15日結合長期熱心公益的台灣水泥股份有限公司，發起關懷獨老「送愛到家」行動，探訪10位長者，其中71歲的楊阿公，感激華山及台泥的關懷，現場揮毫寫春聯，贈與在場的義工，讓現場充滿過年氛圍。

台泥企業15日關懷獨老「送愛到家」行動，共探訪10位長者，第一站來到獨居71歲的楊姓阿公家中，義工們一邊與阿公聊天、一邊幫他量血壓，也有的義工，則到院子裡為阿公的庭院除草，以及居家環境清潔。

因為楊阿公，從小就對藝術有興趣，一直有藝術創作，華山基金會於是安排楊阿公現場揮毫，讓阿公一展長才，阿公大筆一揮，寫下「感謝有泥」，感激台泥企業與華山基金會的長期關懷，以及陪伴，還隨興揮毫寫下好幾幅春聯，贈送給在場的義工們，讓現場充滿著濃濃的過年氛圍，大夥也盼望華山今年年菜能募集順利，讓大台中近2400為獨居長者都可以溫馨過好年。

華山基金會長期結合企業資源及社會大眾力量，提供全台弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，基金會指出，今年因疫情，影響了不少服務經費募集，希望社會大眾能一起支持「送愛到家、愛老＋1」陪你笑伴你老認助計畫，每日40元／位，年菜700元／份，每月1250元／位，每年15000元／位，疫情期間可透過華山基金會線上捐款，成為老寶貝的守護天使，請洽愛心專線：04-2656-0422梁先生。