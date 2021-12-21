此次全國性公投落幕，最終4案皆未過門檻，且不同意票均高於同意票，而在結果出爐後，PTT網友歡呼認為台股將會大漲，豈料周一不漲反跌。財信傳媒董事長謝金河稱被人質疑預測股市失準，旋即回應從未說過台股一定漲，更反問「今天全世界的主要股市有上漲的？」，之後分析全球周一走勢，直言台股算跌的輕的，「我們已是世界超強的市場」。

台股周一接近平盤開出，然之後並未如網友預期上漲，盤中指數一路下跌，一度跌約166點，權王台積電更跌破600元關卡，終場指數跌143點，以17669點作收，跌破月線。

謝金河20日在臉書發文表示，公投結果出爐後，看到有人在PTT留言「台股要噴了」，更有人在他臉書留言「你不是說台股明天要大漲？」，他聽了回應從沒說過台股一定漲，後來再有人問及此事，他則反問「今天全世界的主要股市有上漲的？」。

謝金河分析，全球股市受美國股市影響，周一普遍下跌，南韓、上海、深圳A股、香港恆生等都超過1%的跌幅，日本更跌逾2%，而台灣今天跌143.48點，跌幅0.81%，真的比起來算跌的輕的。

謝金河表示，若整理全球股市今年以來的表現，標普指數上漲25.3%、那斯達克指數漲20.7%，而台股到今天仍有19.93%的漲幅，位列第三，贏過道瓊工業指數的17.3%；英國今年上漲10.9%、日本漲5.9%、上証漲5.8%、南韓漲4.6%、深圳漲4.4%，台股排在前段班。

「這次四大公投把台灣上空的不確定因素排除」謝金河稱，這有利於台股未來發展，現在指數逼近萬八，大家都戒慎恐懼，如履薄冰，這是好現象；投資要先分清長線或短線，有的僅在乎明天，同為股市走勢，大家感受都不會一樣。

另外，日前郭台銘對於公投結果說台灣明年一定會缺電，謝金河表示，郭董並未解釋為何會缺電，只說一定會缺電，「看起來他帶著情緒」。謝金河指出，若真要重啟核四，最快也要11年，藻礁的三接已延宕兩年半，這都需要時間，因此明年若缺電，和這次公投關連不大，「台灣今年基本面非常好，回檔整理不必太在意，我們已是世界超強的市場」。