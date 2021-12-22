菲律賓於本月16日遭遇超級颱風雷伊(Rai，菲國稱Odette)侵襲，導致菲國中部及南部地區嚴重水患與土石流。截至本月21日，至少造成375人死亡。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte)已經於本月21日宣布未獅耶(Visayas)及民答那峨(Mindanao)6大區域為重災狀態(state of calamity)。為賑濟菲律賓災民，協助菲國政府儘速進行災後重建，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災。外交部長吳釗燮本今日下午主持捐贈儀式，由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德(Wilfredo B. Fernandez)代表受贈。

吳釗燮在捐贈儀式中代表我國政府與人民，向菲律賓政府及遭逢風災的人民表達誠摯慰問與關懷。吳釗燮指出，台灣與菲律賓是近鄰，雙方人民往來密切，彼此休戚與共，台灣人民對菲律賓遭逢風災感同身受，因此第一時間伸出援手，期盼菲律賓中南部受災地區早日重建，當地人民儘速恢復正常生活。費南德主席代表菲律賓政府感謝我國政府與人民迅速慷慨捐輸；並強調，菲國政府將妥為運用台灣的善款，在最短的時間內將所需資源分配給災區民眾。

外交部指出，菲律賓是我國重要發展夥伴，目前在台灣約有15萬名菲籍移工及新住民；此次風災重創菲律賓，我國政府與人民將與菲國站在一起，期待對協助重建受創家園盡一份心力。我方誠摯期盼，菲律賓早日度過難關，未來台菲在現有基礎上持續深化合作，增進兩國人民福祉。