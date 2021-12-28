尼加拉瓜共和國本月10日宣布與我國斷交後，奧蒂嘉總統使出種種惡劣手段試圖完全切斷與我方關係，除了限令我方駐外人員限時離境，甚至下令將我方所有當地資產轉移給大陸。今天又傳出，當地警方將我方出售、捐贈的車輛及物資等，全部從買家及獲贈者手中全數扣回，這些人士甚至恐將遭拘留。

尼加拉瓜宣布終止與我國外交後，限定我國駐尼人員在12月23日以前撤離。在情況緊急下，我駐尼國大使館依當年我國與美國斷交處理華府雙橡園館產模式，以象徵性1美元，將大使館館舍出售予馬納瓜天主教教會作為公益用途。

外交部發言人歐江安說，我國在尼加拉瓜的其他國有財產，均依國有財產法的規定及程序，在大使館12月23日撤館前，已完成辦理公開出售，也與馬納瓜天主教教會簽訂館舍轉讓契約並經過公證，程序合法且產權已屬於馬納瓜總教區教會。

除了館舍以外，包括外館公務車、農業技術團公務車以及辦公室內事務機器設備等，也都在撤館前售給當地台商或是民間商家。

但是奧蒂嘉政府不但立刻下令將這些使館建築等館產轉移給大陸，隨後祭出追殺令，表示除了建築以外，任何大使館內使用的物品，都屬於中華人民共和國擁有絕對所有權及控制權。

尼國警方立刻大肆出動，將我方使館及農技團出售給民間以及當地台商的汽車、摩托車，全部拖走並強制扣押，另外售出的辦公室事務器具，例如影印機等，也全都扣回，甚至打算追訴並拘留這些買家。

尼國警方向當地商人表示，這些資產都處於中華人民共和果所有，所有的買賣均屬非法交易，因此任何交易行為均已涉及不法。

尼國政府的聲明指出，尼加拉瓜承認中國為主權國家、台灣為該領土的一部分， 這份聲明也強調，根據法律規範，這些資產沒有所謂的交易、轉讓或捐贈。聲明也警告，堅持聲稱擁有這些資產主權的人，將面臨司法訴訟。