尼加拉瓜本月10日突然宣布與我國斷交，當地媒體今天批露，尼國總統奧蒂嘉已經在昨（14日）經國會通過後緊急簽署法令，取消尼加拉瓜與我國從2006年簽訂的自由貿易協定，且只給大使館人員兩周撤館時間，要求我方外館人員在1223聖誕節前撤離。對此，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣。

外交部指出，尼加拉瓜政府日前在與我國駐尼國大使館協商撤館過程中，已口頭要求我駐尼國大使館及技術團團人員在今年12月23日前撤離尼國。基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣，同時透過我國駐尼大使館要求尼國政府依據國際慣例，保護我國在尼加拉瓜人員的安全，並給予行政作業便利。

外交部於本年12月10日發布聲明，自同日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，目前我國駐尼國大使館正在進行撤館事宜，大使館與技術團人員將在完成任務後儘速離開尼國。