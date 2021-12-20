吳釗燮(外交部提供)

超級颱風雷伊本月16日晚間自菲律賓東南部登陸，造成人民財產重大損失。外交部長吳釗燮已指示亞太司長周民淦致電馬尼拉經濟文化辦事處主席費南德，代表我國政府與人民對菲律賓的災情的誠摯慰問，以及台灣願意根據菲國需求，提供相關援助。根據外交部調查，目前尚無國人或台商因風災傷亡或受困。

外交部表示，超級颱風雷伊帶來豪大雨引發菲國中部及南部7個省份地區嚴重水患及土石流。依據菲律賓官方資料，雷伊颱風已造成至少146人死亡，影響超過78萬戶，當地基礎建設與農產相關損失超過350萬美元。

亞太司長周民淦已致電馬尼拉經濟文化辦事處主席費南德，表明我國政府願意根據菲國需求，提供相關援助。費南德感謝我國政府與人民慰問與關懷，並表示，菲方將在必要時提請我方協助。

我國駐菲律賓代表徐佩勇19日也向菲國政府表達關心與慰問。外交部表示，依據駐處掌握的消息，目前尚無國人或台商因風災傷亡或受困。外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，及時提供必要的協助。

外交部也提醒，國人如果在菲律賓遭遇急難需要協助，請即撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：＋63-917-819-4597；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。