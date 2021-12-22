立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷列席報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備質詢。據了解，謝長廷已經請假，不會列席。

根據今晚送抵立院的書面報告指出，本次公投結果，清楚傳遞台灣人民尊重科學與國際標準之態度，以及進一步走向世界、積極參與國際之意願與決心。政府會在尊重民意的基礎上，繼續維護國人健康，推動與國際經貿接軌，外交部將與國內相關部會共同努力，進一步拓展與美國、日本及其他理念相近國家雙邊與多邊合作，在後疫情時代為台灣開拓更加廣闊之國際參與空間。

此外，外交部今晚發布新聞稿回顧2021外交成果。雖遭遇尼加拉瓜政府片面宣布與我國終止外交關係的衝擊，但是外交部秉持一貫的熱誠，堅定維護國家主權與尊嚴、爭取人民最大權益。我國捍衛自由民主的共享價值，在國際間持續穩健推動「踏實外交」，獲得許多豐碩且重要外交成果。我國與美國、日本、歐盟、歐洲國家等理念相近夥伴及友好國家的合作關係屢創亮眼成績，且在國際整體友我氛圍下，國際社會支持民主台灣的力道再創空前，台灣的國際形象與能見度獲得高度肯定。

外交部指出，展望即將到來的2022年，預期國際局勢變化仍將形成嚴峻挑戰，全球及區域安全仍充滿威脅，尤其中國政府持續輸出威權主義，進行戰狼外交與侵略性擴張；中方打壓台灣國際參與空間的力道也將更顯著，手段更惡劣。因此無論在鞏固邦交、深化與非友邦的合作關係、推動參與國際組織、甚至是民間活動等面向，我國的外交工作都將面臨更大的挑戰。