大陸外交部發言人趙立堅今（28日）主持例行記者會。趙立堅表示，他可以負責任地向大家證實，今年7月和10月，美國太空探索技術公司發射的星鏈衛星先後兩次接近大陸太空站。在此期間，大陸太空人正在空間站內執行任務，出於安全考慮，大陸太空站採取了緊急避碰措施。

針對聯合國和平利用外太空委員會官網發布消息稱，12月3日，大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團，向聯合國秘書長通報了美國太空探索技術公司（SpaceX）發射的星鏈（Starlink）衛星今年先後兩次接近大陸太空站，對大陸太空站搭載的太空人生命健康構成威脅。趙立堅表示，他可以負責任地向大家證實，今年7月和10月，美國太空探索技術公司發射的星鏈衛星先後兩次接近大陸太空站。在此期間，大陸太空人正在空間站內執行任務，出於安全考慮，大陸太空站採取了緊急避碰措施。

趙立堅說，1967年《外空條約》是公認的當前外太空領域國際法。該條約規定，太空人是全人類派往外太空的使節，各國應尊重保護太空人安全，並將在外空發現的對太空人生命或健康構成危險的現象通知聯合國秘書長或其他締約國。各國還應為其國內私人公司的一切外空活動承擔責任。為履行條約義務，維護太空人生命安全，大陸政府於12月3日通過大陸常駐維也納代表團向聯合國秘書長通報了上述危險情況和大陸採取的措施，並請秘書長周知各締約國。

趙立堅最後強調，美國口口聲聲宣稱所謂負責任外空行為概念，自己卻無視外空國際條約義務，對太空人生命安全造成嚴重威脅，這是典型的「雙重標準」。