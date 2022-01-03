美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）昨（2）日警告，俄羅斯「非常有可能」入侵烏克蘭，指出嚇阻莫斯科行動的最強方式就是祭出「大規模制裁」，呼籲美國盟友們硬起來。

.@margbrennan: “What specifically would stop Vladimir Putin from his aggression?” @RepAdamSchiff: “It would require enormous sanctions on Russia to deter what appears to be a very likely Russian invasion of Ukraine again.” pic.twitter.com/qGwyrydHyB — Face The Nation (@FaceTheNation) January 2, 2022

綜合美國「財經內幕」（Business Insider）網站、英國《衛報》（The Guardian）報導，謝安達昨日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時被問及如何阻止俄羅斯入侵烏克蘭，他回答「俄羅斯人很有可能再度入侵烏克蘭」，需要「大規模制裁」來嚇阻。

他呼籲美國盟友們堅定支持，「俄羅斯必須了解，我們在這件事上是團結的。」

他也強調，俄羅斯入侵烏克蘭只會得到反效果，讓北大西洋公約組織（NATO）增加在俄羅斯周邊國家的行動，讓北約更靠近俄羅斯。

美國與俄羅斯預定於9日、10日於日內瓦舉行會談，俄羅斯與北約的會談預計12日舉行。

針對會談能否阻止莫斯科入侵，謝安達回應，「我擔心普丁非常有可能入侵」，他表示仍不明白普丁的所有動機，「我認為對俄羅斯實施前所未見的制裁才能嚇阻他。」

2日，白宮也宣布拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話，拜登明確告訴澤倫斯基，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國及盟友將會「果斷回應」。