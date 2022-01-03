美國疫情惡化，我駐美國代表處2日再度新增5名人員確診。外交部今天宣布，考量駐美國代表處近日來已累積確診人員共計10名，為維護人員安全及公眾健康，駐處自1月3日起實施分組上班，領務服務時間將自1月10日起進行調整。

外交部發言人歐江安表示，駐美國代表處於本月2日新增5名確診案例，其中一名人員已安排住院治療，其餘均屬症狀輕微或無症狀，並依規定居家隔離中。駐處已即安排曾與確診者有接觸的同仁再次進行PCR檢測，並將持續注意相關人員健康狀況。

她說，由於Omicron變種病毒疫情蔓延，近期全美確診人數大幅增加。為維護駐處人員安全及公眾健康，駐處將自1月3日起實施分組上班，領務服務也將自1月10日起，改為上午9時至12時開放收、取件，也鼓勵自費郵寄取件，下午領務大廳則暫停對外開放。

歐江安表示，美國疫情再度上升，外交部已提醒駐美各處密切注意疫情變化且應加強落實防疫措施，並將隨時與駐處保持密切聯繫及提供必要協助，以兼顧同仁健康及核心業務的推動。

此外，我國駐越南代表處一名人員因為出現症狀而自行前往當地醫療院所就診，經過篩檢後於昨（2）日確診，症狀輕微，目前正在進行居家隔離及治療中。

歐江安表示，駐處已經依據越南政府防疫相關規定與駐處緊急應變計畫，即刻針對辦公處所實施全面清消，並對確診者進行疫調。這是駐越南代表處人員首名出現確診案例。

她說，此次確診者工作性質屬於內勤，而且辦公場所與領務組分屬不同樓層，所以駐處領務服務並沒有受到影響，仍然正常對外開放。然而考量越南疫情尚未緩解，請有意前往駐處申辦領事業務的國人參閱駐越南代表處對外網站相關公告，並切實遵守相關防疫規定。