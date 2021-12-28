大陸外交部發言人趙立堅今（28）天證實今年7月和10月，美國太空探索技術公司（SpaceX）發射的星鏈（Starlink）先後兩次接近中國空間站。趙立堅強調，美國口口聲聲宣稱所謂負責任外空行為概念，自己卻無視外空國際條約義務，對太空人生命安全造成嚴重威脅，這是典型的雙重標準。

據澎湃新聞報導，趙立堅說：「我可以負責任地向大家證實，今年7月和10月，美國太空探索技術公司發射的星鏈衛星先後兩次接近中國空間站。在此期間，中國太空人正在空間站內執行任務。出於安全考慮，中國空間站採取了緊急避碰措施。」

趙立堅指出，1967年《外空條約》是公認的當前外空領域國際法。該條約規定，太空人是全人類派往外太空的使節，各國應尊重保護太空人安全，並將在外空發現的對太空人生命或健康構成危險的現象通知聯合國秘書長或其他締約國。各國還應為其國內私人公司的一切外空活動承擔責任。

為履行條約義務，維護太空人生命安全，中國政府於12月3日通過中國常駐維也納代表團向聯合國秘書長通報了上述危險情況和中方採取的措施，並請秘書長周知各締約國。

趙立堅指出，探索與和平利用外空是全人類共同的事業，中方始終本著為全人類謀福利的精神和平利用外空。美方應該尊重以國際法為基礎的外空國際體系，立即採取措施，防止此類事件再次發生，採取負責任的態度，維護在軌太空人的生命安全和空間設施的安全穩定運行。