國民黨主席朱立倫日前派國際部副主任黃裕鈞赴美展開駐美代表處籌設工作，外界關注最新進度，國際部主任黃介正今天表示，國民黨駐美代表處人員、資金和辦公室都已到位，黨主席朱立倫也規劃農曆春節後訪問美國，訪問地點除了美國華府外，美東、美西都有規劃，對象則以美方行政部門的交流為主。

國民黨國際部今天舉行年終記者會，說明國民黨主席朱立倫上任以來，對外關係工作成果，包括與各駐台使節交流、籌備成立駐美代表處等。對於朱立倫訪美時間，黃介正說，在疫情許可的情況下，隨時可以出發，原本預定明年1月訪美的時間會延後，確切時間可望落在農曆春節後。

黃介正表示，考量明年1月9日台中第二選區立委補選，跟農曆春節之間可以的時間，再扣掉赴美隔離的時間等，能利用的時間非常短，他不希望朱立倫為了讓大家有新聞，出訪只用很短的時間掃一下，而是希望讓朱能夠坐下來跟美國朋友好好的實質對話，所以預訂時間可能會稍微延後。

談到明年的國際情勢展望，國際部主任黃介正表示，中共明年秋天舉行20大、美國於11月8日舉行期中選舉，以及台灣年底地方選舉，這三個事件都將牽涉決策結構、政治版圖以及影響力的重新分配，同時影響到台灣如何面對強權，評估他們內部形勢可能帶來的雙邊關係，值得密切關注。

黃介正表示，國民黨國際部2022年工作重點，包括駐美代表處正式揭牌運作、發布國民黨國家安全政策論述報告，以及規劃黨主席朱立倫訪問美國，目前考量疫情、台中立委補選和農曆春節即將到來，原本規劃朱立倫於明年1月赴美訪問，現在將稍微延後到春節過後才訪問美國，訪問對象包括美國行政部門、國會等，行程也會遍及美東、美西。

國民黨副主席夏立言正在美國訪問，替朱立倫訪美行程進行最後確認。黃介正說，夏立言此行訪問「有關國家」，並不是只去美國，除了傳達朱立倫對國際友人的問候，也與相關人士座談，掌握最新情勢。

媒體詢問國民黨對於日本福島食品的立場，黃介正指出，黨中央與立院黨團、智庫組成聯席會議，正就此議題討論，國民黨並不會將福島食品與萊豬議題相連結，也不會因為公投結果影響對福島食品的態度，國民黨更關注日本內部的不同聲音，然後做為討論基礎。