尼加拉瓜共和國本月10日宣布與我國斷交後，除了限令我方駐外人員限時離境，甚至下令將我方所有當地資產轉移給大陸。對此，大陸外交部發言人趙立堅今天聲稱，中方高度讚賞尼加拉瓜政府尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉。

中美洲尼加拉瓜共和國10日宣布與我國斷交，據當地媒體報導，尼加拉瓜奧蒂嘉政府已沒收我國捐贈給當地天主教教會的資產，並轉移給中國大陸，其中包括我國在首都馬納瓜（Managua）購置的駐尼國大使館建築。

我外交部表示，尼國作法是非法侵占、不法移轉，我方將研議國際訴訟法律，採取救濟管道。

大陸外交部發言人趙立堅今天主持例行記者會，有記者問「台灣外交部27日稱其強烈譴責尼加拉瓜挪用台灣資產，包括其大使館，並且轉交給了中國大陸。對此有何評論？」

趙立堅則回應「首先我要告訴你的是，台灣沒有外交部，只有台灣省的外事負責部門。」

趙立堅又說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府自成立起就是代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，這是不可動搖的歷史和法理事實。

趙立堅表示，「根據尊重國家主權和領土完整等國際法基本原則，中國的全部國家財產，無論是在境內還是在海外，其所有權應歸於中華人民共和國政府。中方上述主張在多年外交實踐中已經得到廣泛認可。」