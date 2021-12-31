印度對大陸增補藏南地區地名提出異議 陸外交部：中國主權的事 16:552021/12/31 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅今天（12月31日）主持例行記者會。有記者就印度對中國民政部增補15個藏南地區公開使用地名提出異議一事提問。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人趙立堅。取自新華社 大陸外交部發言人趙立堅今天（12月31日）主持例行記者會。有記者就印度對中國民政部增補15個藏南地區公開使用地名提出異議一事提問。 趙立堅表示，藏南地區位於中國西藏自治區，有史以來就是中國領土，中國門巴族、藏族等少數民族同胞長期在該地區生產生活，並流傳下來很多地名稱謂。 趙立堅說，為加強地名規範化、標準化管理，中國政府主管部門根據地名管理條例公布了第二批藏南地區公開使用地名，這完全是中國主權範圍內的事。 中國石油今年國內油氣產量當量預計達2.13億噸 創歷史新高 涉國家安全遭封殺 中移動加國業務1／5起停運 #地名 #中國 #藏南地區 #印度 #趙立堅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國人看世界 中俄關係成最重要雙邊關係 04:102021/12/31 產業財經 王毅談中國與中亞關係：與中亞國家繼續拓展全方位合作 09:092021/12/30 兩岸 我外交部籲國際支持立陶宛 陸外交部：挾洋自重的企圖不會得逞 16:142021/12/31 兩岸 國戰會論壇》台灣難擺脫否定戰略的挾持（張明睿） 00:002021/12/31 海納百川 海豹部隊將成美航母艦載機幫手 台海南海飆戰力 09:072021/12/31 軍事 陸媒：美日德俄印展望2022 看好對陸經濟關係 09:132021/12/31 兩岸 美媒高度關注中日航母「同框」 稱日本航母緊跟中國航母舉動不尋常 11:522021/12/31 兩岸 1分鐘讀財經》蘋果查印度廠弊端 鴻海道歉了 08:272021/12/30 財經 從史景遷看西方改變中國 04:102021/12/30 時論廣場 福爾摩沙俱樂部籲歐盟挺立陶宛 陸嗆惡意炒作 04:102021/12/30 焦點新聞 連六年收紅 印度基金氣盛 04:102021/12/30 投資理財 兩岸熱門新聞 史話》清朝在台漢人從4萬變255萬──台灣人從哪來（二） - 兩岸史話 - 言論 談中美關係發展 王毅：美需徹底想明白3件事 - 兩岸 印度對大陸增補藏南地區地名提出異議 陸外交部：中國主權的事 - 兩岸 - 旺報 立陶宛總理稱設台灣代表處不值得中方做出當前反應 陸外交部：避重就輕 - 兩岸 - 旺報 反制美國 中國發布出口管制白皮書 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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