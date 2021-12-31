大陸外交部發言人趙立堅。取自新華社

大陸外交部發言人趙立堅今天（12月31日）主持例行記者會。有記者就印度對中國民政部增補15個藏南地區公開使用地名提出異議一事提問。

趙立堅表示，藏南地區位於中國西藏自治區，有史以來就是中國領土，中國門巴族、藏族等少數民族同胞長期在該地區生產生活，並流傳下來很多地名稱謂。

趙立堅說，為加強地名規範化、標準化管理，中國政府主管部門根據地名管理條例公布了第二批藏南地區公開使用地名，這完全是中國主權範圍內的事。