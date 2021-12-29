象徵我國「人力資源」領域最高榮譽獎之2021年「國家人才發展獎」得獎名單出爐，頒獎典禮29日假台北晶華酒店盛大舉辦，現場頒發20家得獎單位，由行政院政務委員林萬億及勞動部部長許銘春出席頒獎與致詞。「國家人才發展獎」強調人才發展投資與創新發展的重要性，透過選拔與表揚我國人才發展績優單位，鼓勵各界學習，進而擴散示範效益，為我國人力資源領域重要盛事。

林萬億致詞時除恭賀得獎單位之外，並表示行政院非常重視人才培育及產業技術發展，我國在面對疫後全球新局勢的競爭，為少數在疫情期中經濟成長率正成長的國家，這些成果均顯示人才絕對是最關鍵的因素，行政院未來也將責成各部會持續投入人才培育，提升國家人力資本與競爭力。

勞動部長許銘春表示，勞動部持續投入資源在人才發展與培育，並與各界一起攜手共組實力堅強的人才發展國家隊，讓人才發展成為產業競爭的基石，厚植臺灣人才實戰力！本年度獎項共有116家事業單位報名參選，經過層層關卡審核，最後選出20家對於人才發展投入的標竿楷模，其中獲頒中小企業獎的「油順精密」，從傳統產業跨足航太產業，培育人才帶領團隊成為臺灣第一家獲得航太認證流體傳動廠商，並運用網紅創新宣導模式扭轉新世代青年對傳統產業的刻板印象，將培育產業優秀人才視為己任；而獲頒非營利團體獎的「台南市復健青年勵進會」是由身心障礙人士所組織的社會企業，協助身心障礙者培養技能及創業輔導，並藉由工作坊的經營與職缺開發，帶領更多的學員至工作坊學習或就業，形成良性的循環，對於身障人才就業與發展具有卓著的表現。

勞動部針對所獲獎之20家單位，將其人才發展特色及得獎事由收錄於得獎案例專刊，後續也將在明年度第一季展開得獎單位分享與交流活動，藉由得獎單位分享、觀摩活動、獎項說明會等活動，以大手牽小手的方式，進行多元推廣與擴散。欲查詢本年度得獎名單、案例專刊及活動詳細資訊請至「國家人才發展獎」網站。