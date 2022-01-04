最新的「臺灣永續指數」成份股出爐，其中，元大金控已連續九度被臺灣指數公司納入「臺灣永續指數」成分股，獲頒成分股專屬企業標章，若再加計去年元大金已連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，奪得綜合金融類全球第一，成為臺灣第一家奪得該產業類全球榜首的金融業者，這些評比顯示元大金已成為國際級的永續標竿企業。

「臺灣永續指數」由臺灣指數公司與富時國際有限公司合作編製，為國內首檔結合完整ESG與財務指標篩選的投資型ESG指數，以FTSE Russell國際標準的ESG評鑑模型(ESG Ratings Model)，針對環境、社會、公司治理三大面向，綜合評量上市公司的ESG整體表現，元大金控九度入選成分股，彰顯在ESG領域的耕耘，擁有卓越且穩定的表現。

除了上述的評比之外，2021年元大金控亦再度蟬聯碳揭露專案(Carbon Disclosure Project CDP)A級評比，為國內金融業最佳成績，更獲英國標準協會（BSI）頒發「2021永續韌性領航獎」殊榮，此外，受到TCSA台灣企業永續獎青睞，元大金亦以永續綜合績效入選台灣TOP 50永續企業獎，包括國內表揚企業善盡社會責任、環境保護的最高榮譽國家企業環保獎，元大在去年亦首次參選就獲頒獎項肯定。