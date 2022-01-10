聖暉（5536）集團公布2021年12月合併營收達21.38億元，年成長31％，受惠各產業持續加大資本支出，新廠擴建需求高漲，加上加速推進產能分散計畫等趨勢，挹注集團整體營運動能持續暢旺，去年第四季合併營收61.6億元、2021全年合併營收達202.17億元，分別大幅年增66％、44.65％，更齊步改寫歷史新高。

聖暉表示，2021年第四季、全年營收繳出強勁成長力道，主要受惠集團多年深化多產業、多區域、多工種等重要營運策略，擁有台灣、中國大陸、東南亞等海外工程施作實績，持續採取垂直分工、水平資源整合，奠定集團為市場唯一一家可完全整合無塵室機電、水氣化設備、土建工程等不同專業領域，一次性滿足客戶全方位機電專業統包工程（EPCM）服務；尤其隨著新廠擴建需求明顯提振，挹注旗下無塵室及機電整合工程施作業務暢旺，是集團2021年整體營收表現創新高的關鍵。

聖暉進一步表示，看好全球半導體產業進入大擴建時代，加上供應鏈分散趨勢明確，全球資本支出明顯增加，同步拉升各產業大型專案統包工程訂單需求，在近年缺料、缺工等影響工期施作之不確定市場環境下，對於具有一定規模的無塵室廠務工程業者仍占據較高接單利基，隨著各產業供應鏈向台灣、東南亞地區轉移擴建，不僅推動集團營運良好成長，亦有望在整體趨勢下站穩先進者之利基。

展望2022年第一季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉持續看好半導體產業調高資本支出的擴廠計畫，與全球供應鏈往台灣及東南亞國家移轉產能的趨勢，並在全球推動ESG、碳中和市場環境下，以聖暉綠色工程的驅動者角色，協助客戶達到碳中和與環境永續共存。

另一方面，聖暉集團仍持續擴大台灣、中國大陸與東南亞地區接單表現，創造整體未完工的在建工程案量保持高水位之能見度，同時發揮垂直水平資源整合，精進集團整體獲利能力，並積極網羅及培育優秀工程人才，奠定集團中長期營運邁入新一成長期。