台灣半導體產業實力堅強，屢傳大陸方面高薪挖角我半導體人才。陸委會主委邱太三指出，未來將持續檢視我國現行對於機敏科技、智慧財產權保護措施及法令是否齊備，加強科研成果保護，維護我科技競爭力及國家安全。

陸委會今日發布第32次諮詢委員會議與會委員發言重點，會議主題為「兩岸學術科技交流風險及強化學研成果保護」。

有學者指，目前我國學術研究機構相關基礎研究、應用研究經費來源多半由政府資源挹注，應予適度規範管理，以避免陸方透過「千人計畫」及對學校研究機構提供經費資助等方式，進行人才挖角及技術竊密。

另有學者建議，政府應持續關注學研機構人員與陸方合作研究計畫、盤點兩岸校際交流協議有無落實事前申報等，避免我研發成果或關鍵技術外流。

針對中共「千人計畫」，有學者提及，近日美國哈佛大學前化學系主任李柏教授因隱瞞參與中國大陸「千人計畫」，經審判認定犯行，建議相關主管機關對我國大學校院接受資金捐贈之來源，應訂定相關管理規範。至於我方學者如果同時接受政府及外國經費補助等情形，應向主管機關誠實申報。

中共今年公布「農林22條」、促進閩台農業融合發展等措施，學者也建議，為防範吸納台灣農業人才、技術或相關產業優勢技術及資本，政府應加強提醒國人注意相關赴陸風險，確保自身利益和安全，並避免危害台灣整體利益。

邱太三也指，近年因疫情引發全球晶片短缺，讓許多國家對台灣的半導體科技實力刮目相看，除須關注產業面的營業秘密保護外，我國各個學術機構及研究機構的學術科技研究成果，也應同等重視，未來陸委會將持續會同相關主管機關，持續檢視我國現行對於機敏科技、智慧財產權保護措施及法令是否齊備。