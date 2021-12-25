經濟部長王美花25日到楠梓區視察循環技術暨材料創新研發專區聯合成果展，對於民眾囤積衛生紙與其他民生物品漲價等事，王美花說，行政院跨部會小組會去稽查相關的價格漲幅，看是否合理，會持續了解。

王美花表示，對於相關的民生物品，已經有與業界了解相關狀況，在進口材料與運費方面，確實成本有上漲。除稽查價格漲幅是否合理外，對於其他部分也會去了解，看上漲是否合理。

談到未來有選舉的規畫嗎？王美花說，沒有規畫，經濟部有很多事情要做，現在是台灣經濟發展非常重要的時刻，要把相關產業與地方發展做好，期待把每件事情落實。

對於高煉廠變身循環材料創新研發專區，王美花表示，高煉廠的55公頃原辦公區會整合成循環材料應用專區，這裡會有很多國公營事業包含中鋼、中油、台糖等，以及很多南部大廠會參與研發，未來還會有人才培育與應用等，把相關的有機生物、無機生物與化合物半導體都會在此處研發。

一旁的高煉廠會做楠梓的產業專區，第一期會由台積電使用。王美花說，這裡的環境很優雅，她覺得很棒，也會保存既有的歷史文物建築，並做研發，發展產業，對高雄而言是很大的亮點。