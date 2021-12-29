漢翔公司水湳廠區29日上午發生8號棚廠鉗工作業區集塵區粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，該廠房鉗工作業區集塵區為民用飛機之機工零件打磨區，加工過程中產生金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火，台中市環保局人員獲報立即到場巡查，經儀器測試周界未有煙流汙染情事，另巡查火場周圍亦未發現汙染水體情事。
環保局表示，今日上午獲報後，立即於11時27分會同漢翔公司人員稽查，現場火源已撲滅，消防人員正調查、鑑識詳細起火原因。
環保局據該漢翔人員指出，該廠房為鋁合金打模加工作業區因不明原因起火，致空汙防制設備集塵器爆炸引發火災。
由於氣爆當時，發生濃煙與氣體，民眾憂心是否有毒氣或其他氣體外洩？
經環保局巡查現場周界，並未有煙流汙染情事，另巡查火場周圍亦未發現污染水體情事。
漢翔公司董事長胡開宏強調，水湳廠房發生重大工安意外，難辭其咎，務必會釐清責任歸屬，對傷亡員工展現公司誠意及負責態度處理善後。
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