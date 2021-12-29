隨著俄羅斯大軍於邊境集結，全球正關注當地是否會發生新一波軍事衝突。知名商業雜誌《富比世》（Forbes）28日警告，烏克蘭境內共有15座反應爐，若該國爆發全面軍事衝突，隨時可能導致前所未有的核子災難。

《富比世》表示，烏克蘭電力供應嚴重依賴核能發電，全國共有4座核電廠，以及已停用的車諾比核電廠，若全面戰爭爆發，將有15座反應爐處於危險之中；就算衝突僅於烏克蘭東部進行，也將導致至少6座使用中的反應爐陷入高度風險，因為歐洲規模第2大的札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠，距離頓內茨克（Donetsk）前線僅有約120英里（約193.1公里）。

根據報導，若核電廠不慎被飛彈、火箭或火砲等武器誤擊，就算未直接擊穿反應爐的防護結構，也可能殺死管理人員，或摧毀反應爐安全感測器、指管設施，甚至最關鍵的冷卻系統，用過核燃料棒（spent fuel rods）更儲存於脆弱的冷卻池中。

更糟的是，在戰亂之下，無論當地是被烏克蘭或俄羅斯佔領，都將難以有效因應緊急核子事故。就算未爆發戰爭，俄羅斯目前針對烏克蘭的網路攻擊等「灰色地帶」（Gray-zone）戰術，也可能對核電管理構成威脅。

《富比世》指出，全球至今仍未經歷過可能威脅核電設施的戰爭，而若烏克蘭多處爆發嚴重核子災難，不僅可能在該國、白俄羅斯和俄羅斯的部分區域形成輻射「禁區」，汙染也可能進一步隨風傳播，深入西歐或俄羅斯內部。