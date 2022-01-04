屏縣環保局透過無人機監控，掌握農村焚燒農業廢棄物情形。（屏縣環保局提供／林和生屏東傳真）

近期受到大陸冷氣團及東北季風挾帶輕微境外汙染物南下影響，南部地區為全台下風處，空氣品質呈現不良情形；屏東縣政府環保局為減緩空品惡化，已全面提升空汙管制措施，包含加強各汙染源管制力道，盼將空汙傷害降至最低。

屏縣府環保局空汙防制科長陳宏仁表示，為全方位加強各項汙染源管制，全縣已完成布置400台空氣品質感測器，推動10大創新環境治理策略，包含調整最適化點位並找出汙染潛勢區、輔助稽查推動汙染減排、夜鷹早鳥搭配微型感測器稽查等。

去年一整年應用於環境執法稽查成果已達46件，罰款147萬元，工業區陳情件數更較2020年下降11％。另縣府增設一處屏南地區柴油車排煙檢測服務站，推動柴油車自主管理標章高達3263張，較前一年提升486％，減少車輛黑煙排放。

除此之外，過去農村令人詬病的露天燃燒枝條，環保局也強化露燃智能監控及建立農廢多元處理體系，有效降低露天燃燒，去年一整年陳情案件僅17件，較同期降低35％，且蓮霧農業廢棄物處理率高達89％，創歷年新高。

陳宏仁說，砂石採集所造成的揚塵，縣府2021年導入AI汙染監控與管制派遣，透過智慧辨識系統，搭配空中無人機稽查，共查獲違規9件，較同期違規率降低36％，已有效改善揚塵汙染問題。

針對協調上風處縣市共同改善空氣汙染部分，陳宏仁說，已與高雄市環保局取得共識，推動高屏空品區跨縣市合作機制，將針對臭氧預報及即時超標時，2縣市同步通報轄內汙染源配合降載減排，並加強稽查作業，盼有效改善跨區汙染傳輸影響。