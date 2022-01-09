桃機群聚事件再新增11人染疫，目前累計25人確診。民航局表示，除了已經成立前進指揮所的桃園國際機場依據指揮中心指令守護國門，目前仍有國際航班的松山與高雄兩處機場，也都全面加強清消，並嚴格落實國內線、國際線分流。載送旅客前往防疫旅館的防疫車隊，即日起也都必須加裝隔簾，或穿著防護衣才能排班載客。

民航局所屬的松山、台中、高雄三處國際機場，也都將維持三級警戒作法，機場內每小時清潔消毒一次，每晚再進行一次深度清消，入境旅客通過的地點、使用的設備，都需馬上清消。

入境航班除了旅客必須由專用通道接受篩檢與通關，離開機場時，相關動線與國內線旅客及一般民眾也必須完全分流。航空器則需執行全機消毒及靜置、再開啟空調系統完成機艙內空氣循環後，才能由人員進入執行清艙作業與消毒擦拭。執行清消相關人員，應穿戴個人防護裝備，相關裝備需於作業完成後汰換或消毒。

目前除桃園外，松山與高雄仍有國際航班，高雄機場因國內線與國際線由不同航廈進出，不會有混流問題，松山機場則於入境旅客離站搭乘防疫計程車前往防疫旅館時，由保全人員在場維持，確保旅客通道不會有非入境旅客穿越或進入。