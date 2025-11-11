民進黨布局2026年縣市長選舉，近來已確定多個縣市的參選人，但台北市人選至今尚未明朗化，民進黨立委王世堅日前點名行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（11）天表示，「任何人員都有可能，我想在王委員心目中，可能包括他自己也不排除。」

王世堅9日接受網路節目《下班瀚你聊》專訪，針對台北市長選舉，他說，國民黨現任市長蔣萬安95％會連任，勝負只是贏多贏少的問題。至於民進黨秘書長徐國勇曾預告可能有「更大咖」投入台北市長選戰，王世堅點名鄭麗君，卓榮泰才是「真正的大咖」。

對此，鍾佳濱表示，王世堅一向語出驚人，也善於創造奇蹟，儘管有5％，民進黨也不會放棄，歡迎王世堅共同努力。至於人選，鍾佳濱說，「任何人選都有可能，我想在王委員心目中，可能包括他自己也不排除。」

行政院長卓榮泰稍早也針對王世堅說法回應，他說，首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分地配合，他跟所有的國人一樣，每4年都會去選一次台北市長。