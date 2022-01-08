台大近日發生女大生墜樓意外，送醫後不治。在今(8)日舉行的校務會議上，台大學務長汪詩珮表示，將會強化校園輔導系統，其中包含今年會推動「院院有輔導員」制度，透過團體活動、講座、演練方式，教導學生自我情緒覺察、壓力調適、傾聽和陪伴技巧。

汪詩珮於校務會議進行專案報告時提到，目前台大心輔中心共有24名專任輔導人員、23名兼任輔導人員，以及6名資源教師為專任輔導人員。110年開始，再新增3名院聘兼任心理師、3名保健中心身心科醫師、3名學輔中心學輔專員，總計共62名輔導人力。

汪詩珮指出，目前校內共有62名輔導人力，去年整年共輔導1萬1000名學生，其中9927人是直接輔導。

汪詩珮說，去年2月成立的學輔中心，目前已有3名學輔專員駐點於文學院、管理學院、社科學院、法律學院、生科學院及生農學院等，擔任學生的第一線諮詢者。

汪詩珮強調，台大今年將再度加強心理輔導工作，接下來的努力方向，是讓每個學院都有學輔專員，並讓學輔專員能熟悉學院文化，提供適合的輔導服務，同時也將建置學生輔導地圖，統整各院系第一線輔導人員資料、聯絡資訊，讓學生知道可以先找誰協助，並了解輔導流程。

台大校長管中閔也說，目前台大已有3名學輔專員駐點在6個學院，擔任第一線諮詢工作，從去年9月至今已服務超過1100人次，同時也設立系所「關懷導師」制度，希望有意願、關心學生的老師，更有機會接觸學生，提早掌握學生狀況。

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