中央氣象局表示，明天(20日)起南方雲系北移，各地降雨機率提高，周二是降雨最明顯的一天，全台都有短暫雨，周四至周五耶誕夜(23、24日)水氣稍微減少，各地白天氣溫回升、早晚稍涼，周六(25日)耶誕節當天，冷氣團南下，明顯轉冷，周六至周日，北部、東北部氣溫一路下滑，低溫將下探12度。

明起3天防強颱雨彈！ 下波冷空氣恐入冬最強｜2021.12.19

氣象局表示，未來一周天氣將出現罕見冬雨，周末寒意再臨！明起南方雲系北移，再加上第22號颱風外圍水氣，各地陸續轉為有短暫雨的天氣，周一(20日)晚間至周二(21日)雨勢最顯著，各地都有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，周三雨勢逐漸趨緩，剩下北部及東北部仍有短暫雨，其他地區的降雨較為局部。

未來一周天氣將出現罕見冬雨，周末寒意再臨。(圖/氣象局)​

19至20日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四至周五(23-24日)，水氣稍微減少，北部、東半部地區、中南部山區、馬祖有局部短暫雨，其他地區多雲偶有陽光，各地白天氣溫回升，早晚稍涼。

周六(25日)大陸冷氣團南下，下周日(26日)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷；北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。

27日至29日大陸冷氣團影響，北部及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。