中央氣象局表示，未來天氣將分為三個階段，周五前短暫回溫，周五起鋒面通過，且冷空氣強度接近大陸冷氣團，天氣明顯轉濕冷，預估周六清晨最冷，北部最低溫將下探12度；此外，周末過後，雷伊颱風的外圍水氣影響，不只北部、東半部，連中南部都會下雨，並持續到下周三。

第22號颱風雷伊路徑潛勢預報。(圖/氣象局)

明天(16日)天氣與今日類似，水氣偏少，各地大多為晴到多雲，東半部地區仍有零星短暫雨，入夜後北部及東半部的降雨機率逐漸上升；白天各地高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度，不過清晨仍較涼，明天清晨各地低溫約16到20度，日夜溫差大。

15至16日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(17日)鋒面通過後冷空氣南下，這波冷空氣的強度接近大陸冷氣團，北部及東北部明顯轉涼，清晨開始氣溫就一路往下降，愈晚愈冷，其他地方的高溫也會下降，北部及東半部有局部短暫雨。

周六、下周日(18日、19日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部整天涼冷，其他地區早晚亦涼冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多。

第22號颱風雷伊已增強為中度颱風，15日下午2時位於鵝鑾鼻東南方1840公里的海面上，未來向西北西朝菲律賓中南部群島移動，雖然短期內對台灣沒有直接影響，但周末進入南海後，外圍水氣可能影響台灣，帶來降雨。

下周一(20日)冷空氣開始減弱，但強度仍在東北季風等級，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；此時受到南方雲系北移的影響，台灣附近水氣增多，除了東北季風迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨之外，中南部也開始有局部降雨發生的機率。

下周二、三(21日、22日)南方雲系北移的影響持續中，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。23日至25日南方雲系北移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。