太管處、公路局、南投、花蓮縣府等單位也召開道安聯席會，預計從12月31日到明年2月28日止，為期60天進行雪季道交管制，來保障民眾旅遊安全。（翻攝內政部營建署網站／吳建輝南投傳真）

氣象局預告入冬最強冷氣團將在25號聖誕節報到，不僅低溫會下探10度以下，且時間還很長，這也讓想要追雪的民眾都相當期待；太管處、公路局、南投、花蓮縣府等單位召開道安聯席會，預計從12月31日到明年2月28日止，為期60天進行雪季道交管制，來保障民眾旅遊安全。

今年合歡山雪季期間，從台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段將會視路段交通及停車狀況，進行交通疏導或管制，包含下、積雪時，還有鳶峰、武嶺、昆陽、小風口停車空間不足，路面結冰等情形，都會進行管制甚至封閉。

仁愛警分局主任林銘洋表示，25日將有強烈冷空氣南下，倘若水氣充足，合歡山能順利降雪，除了在月底將實施雪季交管外，25日若有下雪或積雪十，當天從台14甲線18公里處翠峰地區到台14甲線33公里處合歡山遊客服務中心，警方也將配合埔里工務段實施交管。

林銘洋說，包括甲、乙類大客車、超過3.5噸之大小貨車、各類機、慢車(包含大型重型機車)一律禁止進入管制路段；台14甲線武嶺至合歡山遊客服務中心路段因路面極易結冰，靠山崖側邊禁止停車，警方也會加強取締，以維護交通順暢安全。

林銘洋強調，警方工作重點將放在交通疏導及支援車輛故障救援，公路單位也會啟動通報機制，包括高山醫療站等；而路況也將依公路主管單位發布交通管制資訊進行車輛放行，也提醒要上山賞雪的民眾，務必加掛雪鍊，注意車速切記輕踩輕放原則，不要急踩油門或急踩剎車，避免打滑。