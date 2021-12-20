中央氣象局表示，明天(21日)仍受南方雲系北移影響，降雨會比今天(20日)明顯，各地皆有短暫陣雨，並容易出現局部較大雨勢。周六(25日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，氣象達人彭啟明表示，這波冷空氣可能是今年入冬以來最強的一波，預估最低溫可能落在下周一、二，空曠地區有機會跌到10度以下。

氣象局表示，明天雲量偏多，日夜溫差不大，預測夜晚至清晨各地低溫17到20度之間，白天高溫大多落在21至24度左右，整天感受有涼意。氣象粉專《台灣颱風論壇》指出，周二冷暖空氣交會，是水氣最多的一天，全台灣將出現降雨高峰，甚至有雷雨機會，雨勢將來得又快又急，不排除出現劇烈天氣。

20至21日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(22日)南方雲系持續影響，各地仍是雲多且容易下雨的天氣，不過相較於周二逐漸趨緩，慢慢轉變成以迎風面北部及東半部降雨為主，中南部則雨區縮小到僅剩山區；南方雲系北移期間，各地水氣較多，高山地區地面易有積冰及霧淞現象。

周四、周五(23日、24日)台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六(25日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日、一(26日、27日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷；北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲；周六、下周日這段期間，水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。

28日至30日大陸冷氣團或大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。