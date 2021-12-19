「雷伊」颱風昨晚重回強颱，氣象專家吳德榮表示，今天起「雷伊」大迴轉並逐漸減弱，明天至周三為全台帶來降雨，其中周二降雨範圍最大、有較強降雨，周六（25日）下波強冷空氣南下，預估為入冬以來最強，達到「強烈大陸冷氣團」等級，北巿將出現12度以下低溫。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，強颱「雷伊」今天起大迴轉，朝西北轉北往東沙島海面移動並逐漸減弱，預測周三（22日）將減弱為熱帶性低壓，無侵台機率。

吳德榮表示，明天起（20日）「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨機率逐漸提高，範圍也逐漸擴大；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。周二（21日）「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，天氣濕涼。周三（22日）「雷伊」殘餘水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區降雨趨緩。周四（23日）北、東仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。

颱風遠離後，吳德榮表示，周五（24日）耶誕夜另一波強冷空氣逐漸增強，周六（25日）強冷空氣南下，氣溫漸降，天氣轉冷，下周日、一（26、27日）強冷空氣影響，氣溫降至最低，最新模式模擬，這波強冷空氣為入冬以來最強的一波，北巿將出現12度以下低溫，達到「強烈大陸冷氣團」等級。但這是7天後的模擬，仍有不確定性。

至於今日天氣，吳德榮表示，今天平地最低氣溫出現在新北深坑、雙溪區12.3度，受中層雲系影響，各地雲量多、中南部山區及東半部有零星飄雨；氣溫略回升，但仍偏冷，北部13至20度，中部14至23度，南部15至24度，東部13至24度。