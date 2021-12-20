今晨低溫僅11度左右，白天雖回溫，仍感稍冷。今起受「雷伊」颱風殘餘水氣影響，降雨由南往北發展；明雨勢最大，全台都有機會出現大範圍降雨。另入冬以來最強冷空氣即將南下，下周日起有機會遇到「寒流」來襲，呼籲民眾提早準備。

「雷伊」雖大迴轉，卻無侵台機率，但其水氣往台灣輸送，今晨恆春半島已有回波出現。氣象專家吳德榮指出，今各地雲層增厚、降雨範圍擴大；他在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指這波雨勢明天最明顯，大範圍降雨機率高。

受颱風外圍水氣影響，今起降雨機率高。（中央氣象局提供）

今冷空氣減弱，天氣偏涼。各地氣溫：北部13至22度、中部13至25度、南部15至26度、東部13至25度。今晨低溫在苗栗西湖10.9度、新竹寶山11.0度，台北南港則有14.5度。

根據最新模式模擬，周五（24日）東北季風增強，北部、東部轉有雨。周六（25日）強冷空氣接近，全台氣溫驟降；下周日、一（26、27日）氣溫降至最低，不排除達「寒流」標準，將是入冬以來最強。還有7天，應持續觀察。