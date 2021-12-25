堅果是國民健康署推行「我的餐盤」中，一項重要的分類，根據國民營養調查我們的堅果攝取量十分不足，這和我們吃堅果的習慣有關，不是沒吃就是常常一吃太多量。另外，除了要吃夠以外，因為堅果含有大量油脂而容易氧化，因此營養師更建議要吃「新鮮」，也才吃到健康！

●台灣自產堅果少，選擇盛產產地當季現採

腰果、杏仁、核桃等常見堅果的知名產地

台灣自產的堅果種類稀少，嚴格說起來只有花生與芝麻兩種，因此大部分的堅果都需要從國外進口，所以基於「吃在地」的概念，我們可以選擇有「標榜產地」，且是知名產區生產的堅果，品質會更好！

．以下列出常見堅果的知名產區：

– 杏仁（美國扁桃）產地：美國、澳洲等，其中美國佔全世界產量超過70%

– 腰果產地：越南、柬埔寨、印度、巴西等，其中又以越南和柬埔寨最為知名

– 核桃產地：中國、美國等，其中中國的產量超過全世界的40%

– 榛果產地：土耳其、義大利、希臘等，其中土耳其佔全世界產量70%

– 夏威夷果產地：澳洲、夏威夷等，以澳洲為原產地

(示意圖/Shutterstock)

●標榜當季新鮮現採製作，縮短儲存時間保持新鮮

由於堅果大多都是進口，儲存、運送的時間一長就容易讓堅果發生油脂氧化而產生油耗味，大幅降低新鮮度和口感，也影響營養價值。有些堅果品牌標榜當季現採加工，這樣可以減少採收後儲存的時間，並縮短採收後至加工中間的時程，讓堅果更接近現採時的新鮮。

●關鍵保鮮技術，保持堅果新鮮度

消費者對於堅果的品質越來越要求，而新鮮度更是消費者對食品的首要要求，而在堅果的關鍵保鮮技術上有哪些呢？就讓好食課介紹給你知道！

1.原料冷鏈運送與低溫儲存分裝，維持堅果新鮮度

我們都著重於加工後的儲存與運送是否能保持新鮮，也重視保存期限的問題，卻忽略了原料端的保鮮措施。農產品在採收之後，很容易因溫度而讓品質劣化，因此田間冷卻、低溫運送和溫控分裝等等冷鏈是讓「原料」保持新鮮的重點！

堅果的油脂含量高，因此品質容易受到高溫而劣化，所以若能在原料端就做好冷鏈的關鍵保鮮措施，當然也可以給消費者更好的堅果！

2.使用低溫烘焙，保留堅果營養素與減少油脂氧化

烘焙，是堅果產生香味、脆度的重要加工流程，高溫的烘焙方式會因為梅納反應而讓堅果更香，但相對的破壞了一些熱敏感性高的營養素，也促進油脂的氧化問題，讓堅果變得「不新鮮」也「不耐放」。

因此，營養師推薦以「低溫烘焙」的方式，在美味，新鮮、口感與健康中間取平衡點，讓我們可以吃到最健康的堅果。

●要如何挑選？才能選到最新鮮健康的堅果呢？

除了上述的一些技術以外，我們可以怎麼挑選，才能認明到最新鮮、最合適的堅果商品？營養師列出幾個原則給大家參考，大家也不妨查查自己喜歡的品牌，或者在買堅果前多了解各品牌的差異，挑選出最符合自己心目中品質的堅果商品

1. 標榜堅果原料來源，讓來源更透明化

無論是原裝進口或是進口分裝，許多堅果品牌都會在官網或包裝上標示各種堅果的進口來源，透明標示的方式讓消費者知道自己買的堅果來自於何處，消費者可以對照前文所寫或查詢期間果產區，對照手上這包堅果是來自於哪裡。

但目前仍然有許多品牌未標示「產地」，這其實違背了目前「產銷透明化」的趨勢，因此建議消費者可以選購有標榜來源的品牌，也是驅使食品業界進步！

(示意圖/Shutterstock)

2. 標榜堅果加工過程是否有全程控溫、低溫烘焙

堅果加工是堅果新鮮度的關鍵，目前也開始有業者標榜其加工方式，全程把關「溫度」與「濕度」，除了低溫烘焙以外，冷鏈運送、儲存等等都是重點，有了這些措施也可以幫消費者保護堅果品質！

所以我們在購買堅果商品時，可以看看官網或包裝是否有標榜這些關鍵保鮮技術，這也是維持品質的代表。

3. 小包裝包裝，不過量攝取也維持新鮮

許多人會習慣買一罐堅果在家裡，但一放都可能放個3個月才吃完，長久下來堅果會有氧化、甚至還有發霉的危險。另外，罐裝也容易讓我們無法控制攝取量而一直吃，導致熱量攝取過多的問題，所以營養師建議可以購買小包裝堅果，好維持新鮮也可以控制攝取量。

一天堅果建議攝取量，約莫15公克為宜。(示意圖/好食課提供)

市面上的堅果隨手包約是30克左右，約是建議量的2倍左右，如果是購買這一類型的隨手包，在平常飲食就要清淡一些，避免油脂攝取太多的問題。

營養師建議可以買含有果乾的無調味堅果商品，一包隨手包或小包裝的堅果約就等於一天的建議份量，這樣也不會有過量問題，也可以多多少少補充其他營養素。

4. 包裝要填氮、脫氧劑與乾燥劑，減少氧化和受潮

填充氮氣排擠氧氣，可以減少堅果被氧化機會。因為堅果在烘焙分裝後，若有接觸到空氣與水氣，品質依然會持續的劣化，因此包裝就是維持新鮮的重點！首先，填充氮氣是非常基本的加工方式，利用氮氣擠出原本包裝中的氧氣，減少氧氣對堅果品質的傷害。

●堅果包裝並非絕對氣密，需有脫氧劑與乾燥劑保持新鮮

乾燥劑與脫氧劑分別吸附水氣與氧氣，避免堅果受潮與氧化，維持堅果新鮮度。(示意圖/好食課提供)

然而，雖然堅果的包裝有密封，但並非絕對的氣密性，所以空氣與水氣還是會進入包裝中而影響堅果品質，這也是為什麼有些堅果放久了，即便沒有開封都還是會油耗的原因。在食品包裝上，可以用多層技術改善包裝袋的氣密性，而這目前也應用於一些堅果品牌上。

除此之外，通常堅果包裝在填充氮氣後，因為去除了大部分的氧氣，所以只會加入一包乾燥劑吸附剩餘的水分，但其實還是會有空氣在後續儲存販賣過程中進入包裝中，因此要更加的保鮮，應該還要再加入一包脫氧劑，持續的吸附氧氣才能將氧化問題降低到最低。

堅果能提供優質的脂肪酸、維生素E與礦物質，而這些營養素含量也會隨著堅果品質而有所影響，而且品質不好的堅果還可能帶來健康的負擔，所以我們除了了解堅果的營養以外，也要了解堅果的保鮮技術，不只吃健康，也要吃新鮮！