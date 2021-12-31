梨山茶產自海拔1450至2500公尺，茶菁葉肉肥厚。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

梨山茶產自海拔1450至2500公尺，茶菁葉肉肥厚。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

梨山茶湯水色蜜綠顯黃，喉韻清爽甜潤、耐沖泡。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

110年度梨山冬茶已全數完成產地標章貼標。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

110年度梨山冬茶已全數完成產地標章貼標。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

110年度梨山冬茶已全數完成產地標章貼標。台中市和平區公所自105年起推動梨山茶產地認證，一年2次開放梨山茶農申請春、冬茶，至今已滿6年。和平區長吳萬福表示，梨山茶透過產地標章認證，逐漸成為消費者購買依據，除了可以避免外來混茶，也可以避免外地茶冒名。

梨山茶產自海拔1450至2500公尺，茶區終年雲霧繚繞，日夜溫差大，氣溫低冷，土壤含有豐富有機質，茶菁葉肉肥厚，香氣高揚。茶葉翠綠鮮嫩，水色蜜綠顯黃，喉韻清爽甜潤、耐沖泡，口感甘甜度高，等級越高特色越明顯。

和平區公所經經濟部智慧財產局於105年7月1日獲准註冊「梨山茶產地證明標章」，並推出10部梨山茶農宣傳影片及「小小茶師研習營」，將原鄉自然景觀、農特產及原住民文化宣傳與全國消費者，藉以行銷和平區茶品牌。

和平區長吳萬福表示，張貼產地標章需經農藥殘留檢驗及品質把關，可避免混充茶或非梨山茶產區而山寨掛名。有產地標章的梨山茶價格維持一定水平，在市場競爭，只有上漲，沒有下跌，農民也會更加精進茶園管理及焙茶技術，對梨山茶的身價持續看漲非常有信心。