谷關溫泉發現於日據時代，是日本天皇最愛的溫泉，早年稱為「明治溫泉」，圖為谷關溫泉街景。（王文吉攝）

台中市觀旅局核發15張「溫泉標章」。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

冬天出遊首選泡溫泉，台中市溫泉區分布於谷關、大坑、東勢及烏日等地，泉質皆為碳酸氫鹽泉，素有「美人湯」稱號。市府觀旅局積極輔導溫泉觀光業者合法化經營，針對水權、泉質、營業衛生及公共安全進行嚴格審查，已核發15家溫泉業者「溫泉標章」。

15家「溫泉標章」認證有麒麟峰溫泉旅館、台中日光溫泉會館、清新溫泉度假飯店、東勢林場、神木谷假期飯店、谷關大飯店、明治溫泉大飯店、東關溫泉大旅社、谷野民宿、龍谷大飯店、統一渡假村、虹夕諾雅谷關、海灣國際開發公司、星月文旅及惠來谷關溫泉會館。

觀旅局指出，谷關溫泉區位於大甲溪河谷兩側，屬雪山山脈的變質岩溫泉，發現於日據時代，是日本天皇最愛的溫泉，早年稱為「明治溫泉」。而具有「台中後花園」美名的大坑溫泉區，12條親山步道每到假日熱鬧非凡，周邊粉紅情人橋、新都生態公園都是知名景點。

觀旅局推薦，來到烏日溫泉區不能錯過大肚山璀璨夜景，白天可前往知高圳步道、筏子溪河濱公園步道等景點拍照；東勢林場堪稱台灣中部最美森林花園，有「中部陽明山」美譽，歡迎大家來台中戶外旅遊，享受台中好湯。

觀旅局表示，為提供安全泡湯場域並促進溫泉產業健全發展，市府針對溫泉場所的溫泉水權、泉質、營業衛生及公共安全進行嚴格審查，經合格後始核發溫泉標章，即為合法的溫泉業者，將持續輔導協助溫泉觀光產業朝合法化，提升溫泉觀光產業公共安全與服務品質。

天冷泡湯實屬一大享受，觀旅局提醒，民眾泡湯前應注意身體狀況，並事先至交通部觀光局網站或台中觀光旅遊網查詢並選擇合法的溫泉，或到現場時確認有「溫泉標章」後再消費，以確保自身安全及消費權益。