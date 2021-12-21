台南市政府環保局在公托家園導入「室內空氣品質管理制度」，目前全市8家公托均已裝設室內空品連續監測設備。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市率全台之先將公共托育場所納入室內空氣品質管理，全市8家公托家園都已設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備，其中5家更獲得環保署室內空品優良級自主標章，為全台最多的城市。市長黃偉哲、環保署空噪處長蔡孟裕21日前往安南區慈雲公托家園張貼空品優良標章，並肯定此舉既能提升公托形象，也能讓家長更安心。

環保局指出，全市現有公托中，安南慈雲、關廟香洋、柳營柳中、麻豆大山、東區仁和等5家，均已通過專業檢測取得優良級標章；至於官田隆田、新市三里、安平區安平等3家，近期也將接受檢測，預料也都能順利通過取得優良級標章。

蔡孟裕表示，環保署從2021年7月起推動室內空氣品質標章制度，統計至11月底，全國已有910家公私場所取得標章。其中，優良級標章178家，台南就佔有21家；針對敏感族群的托嬰中心全國有10家取得優良級標章，台南市也有5家。

黃偉哲說，室外空品不佳時，都會減少外出，因此一定要把關室內空品。鑑於嬰幼兒呼吸系統較為敏感，因此他特別指示環保局將公托家園導入「室內空氣品質管理制度」，目前全市公托家園均已裝設室內空品連續監測設備，今年底即將新設3家公托家園，明年再增設3家，也都會逐步協助裝設連續監測設備。

環保局長謝世傑認為，8家公托設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備後，環保局前往巡檢發現室內空品均已明顯提升，一旦數值略高隨即因應，包括開窗10分鐘促進空氣流通等，如此室內二氧化碳的數值就會明顯下降；至於灰塵、走動或奔跑也都會使室內PM2.5值增多，開啟空氣清新機或加強拖地都有明顯效果。