今起受熱低壓水氣自海上移入影響，全台大雨機率增，西半部雨勢明顯。今、明兩天天氣不穩定，不過氣溫回升，各地低溫重返16度以上；耶誕節（25日）當天一波強冷空氣南下，不排除直逼「寒流」等級，台北市恐下探10度！

原「雷伊」颱風的外圍水氣今起接近台灣，為全台帶來明顯降雨，這波雨預估將影響兩天。今「冬至」不冷，清晨低溫近15度，和昨相比大幅回升；各地氣溫：北部16至23度、中部16至24度、南部16至25度、東部16至24度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，周四起僅剩北部、東部有局部短暫雨，其他地區恢復多雲時晴；周五耶誕夜天氣更好，東半部有間歇降雨機率。

根據最新模式模擬，耶誕夜東北季風增強，迎風面轉雨。周六入冬以來最強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；下周日、一（26、27日）氣溫降至最低，強度恐一舉跨越「強烈大陸冷氣團」，甚至達「寒流」等級（台北市氣象局測站低於10度）。