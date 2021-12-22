入冬最強冷空氣將在周六（25日）南下台灣，一路冷到下周二（28日），全台連凍4天，中央氣象局長鄭明典貼出一張溫度預測圖指出，冷高壓的1028百帕等壓線通過台灣，代表冷空氣的溫度將會很低，氣象達人彭啟明也表示，這波有機會創下入冬新低溫。

鄭明典今天一早在臉書表示，當冷空氣溫度越低，或是冷空氣厚度越厚時，冷高壓的中心氣壓就越高，冷高壓對台灣的影響程度，1028百帕是否通過台灣是個常用的指標，從他PO出溫度預測圖顯示，周六（25日）冷高壓南下，1028百帕等壓線將會通過台灣，「氣象局預報員已經使用『大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團』來描述這一波低溫天氣，提醒注意低溫囉！」

同時，彭啟明也在臉書指出，周末要注意一波強冷空氣南下，持續到下周二，這波強度有機會創入冬新低溫，中部以北、東北部下探11至12度，空曠地區有可能降到10度以下，南部、東部12到14度。影響時間長達4天，會很有感，務必要注意保暖、預防寒害。

氣象局表示，周六（25日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，周日（26日）至下周二（28日）清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，溫度從周六開始持續下降到周一清晨，全台天氣明顯轉冷；北部、東半部及中南部山區局部短暫雨，其他地區為多雲；周六晚至周日這段期間水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。