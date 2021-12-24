24日清晨至上午期間，竹苗空品區以北擴散條件較佳，空氣品質普通至良好；雲嘉南以南空品區因風速較弱且混合層高度偏低，水平及垂直擴散條件較差，較易有污染物累積。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區及金門地區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料顯示，24日環境風場為東北風，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件較佳；雲嘉南至高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積，午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質將逐漸好轉。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達紅色警示等級；金門地區受中國東南沿海污染物影響，空氣品質為「橘色提醒」等級。

未來一週，24日環境風場為弱東北風，高屏地區污染物易累積；25日至29日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地擴散條件良好，其25日雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。