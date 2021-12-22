22日受南方雲系北移影響，環境風場為東北風，雲嘉南以北擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級；高屏地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積。

依10時監測結果，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，22日受南方雲系北移影響，環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，且北部地區有短暫雨，空氣品質多為良好至普通等級；高屏地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，22日至24日環境風場為弱東北風；25日至27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，雲嘉南以南位下風處，污染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。