28日環境風場為東北風，且風速偏強，雲嘉南空品區以北擴散條件佳，高屏空品區位在下風處，稍有污染物累積。依18時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區主要為「普通」等級。

依監測資料顯示，28日（強烈）大陸冷氣團逐漸減弱，臺灣環境風速亦減弱；迎風面竹苗以北空品區擴散條件仍較佳，雲嘉南至高屏空品區擴散條件稍轉差。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，28日白天起至29日上午環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；29日午後至1月2日環境風場為東北風，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易有污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。