16日環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，中南部地區位於弱風區，較易累積污染物。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，北部局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級。

依監測資料顯示，16日環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧易上升；氣象局預報北部及中南部地區清晨亦有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部近山區午後可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來一週，16日環境風場轉為偏東風，西半部風速弱，擴散條件轉差；17日鋒面通過及東北季風增強，18日至19日東北季風或大陸冷氣團影響，20日至21日東北季風影響及南方雲系北移，南部地區需留意污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。