台中市直轄市酒類商業同業公會理事長洪麗霜（左二）指出，台中好酒的酒香傳千里，這幾年來台灣酒類靠著實力，漸漸站上世界的舞台。（盧金足攝）

台中市經發局主祕倪世齡表示，台灣的酒類受歡迎，也是台中之光、台灣之光，經發局行銷增加農特產品的價值。（盧金足攝）

台中市農業局長蔡精強說，很多農民投入釀酒產業，增加農產的價值與市場，也解決產銷問題，帶動精緻農業的商機。（盧金足攝）

第2屆2021「台中好酒節」18日在秋紅谷景觀生態公園-心之谷教育園區展出。（盧金足攝）

台中酒類飄香世界！第2屆2021「台中好酒節」18日在秋紅谷景觀生態公園-心之谷教育園區展出，由台中市直轄市酒類商業同業公會主辦，指導單位為台中市政府經濟發展局，以台中地酒為出發點，整合台中市所有製酒業者，讓消費者更進一步認識及品嘗台中地酒，希望台灣優質農產結合酒類，行銷到各地。

台中市直轄市酒類商業同業公會理事長洪麗霜指出，台灣有這麼多好酒，但沒有被世界看見，但好酒的酒香傳千里，這幾年來台灣酒類靠著實力，漸漸站上世界的舞台，希望台灣優質農產結合酒類，行銷到各地，品嘗來自台中的製酒實力與專業。

台中市經發局主祕倪世齡表示，製出好酒需要上游好的農產品材料供應，有好食材才能做出好酒品，台中市這幾年來很多酒品在國際揚名，台灣的酒類受歡迎，也是台中之光、台灣之光，經發局行銷增加農特產品的價值。

台中市農業局長蔡精強說，釀酒在台灣的歷史並不長，但技術卻突飛猛進，很多農民投入釀酒產業，增加農產的價值與市場，也解決產銷問題，帶動精緻農業的商機。

台中地區製酒業達四十家以上，為台灣本島最多製酒廠商，延續第一屆好酒節，提供台中在地豐富的酒類產品，如白酒、紅酒、水果釀造酒等，讓參觀的民眾有多樣性的選擇，也可以結合市集模式，讓民眾輕鬆品酒，也可逛得盡興。

第2屆2021「台中好酒節」讓很多民眾參觀時，了解台灣農產豐盛，天賜的糧源，結合台灣在地的農產品、蔬果作為原料，發展各種在地的好滋味。

「我們驕傲台灣也有如此能力」，洪麗霜說，製酒的材料取自在地製造，強調在地、當令，順應風土而食，台灣有自己的的風土條件，釀造風靡全球的酒精飲品。

台灣製酒亮點，還包括職人的堅持，從浸泡、蒸煮、冷卻、發酵，選料、蒸餾到釀製，親力親為的摸索，專注研發釀造，為來自台灣的釀酒產業增加更多令人回味的特色。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障