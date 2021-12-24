中國駐美國大使秦剛呼籲美國，不要在台灣問題上挑釁中國，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。他表示：「如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制『台獨』，給和平一個機會，讓和平勝出！」

《人民日報》報導，中國駐美國大使秦剛近日接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪。採訪由彭博創新經濟論壇舉辦。秦剛就美國媒體提出的問題進行回應，包括中美關係、中美經貿合作、台灣問題、新疆問題、冬奧會、記者簽證等。

針對台灣問題，秦剛指出，中方認為預防危機比管控危機更重要。管控危機的最佳方式是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張局勢。

秦剛表示，台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗。而美國在利用台灣來遏制中國。這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。「台獨」對台海局勢和中美關係都構成現實威脅。和平或不打仗是中美之間的最大公約數。但雙方都面臨「台獨」的可能性，在美方慫恿下，「台獨」分裂勢力正一步步朝其目標邁進。

秦剛表示，中國希望美方真正認識到「台獨」是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。他呼籲：「如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制『台獨』，給和平一個機會，讓和平勝出！」

秦剛表示，中國認為中美兩國相互依存、利益交融。中美作為大國，肩負著維護世界和平、安全與繁榮的共同責任。兩國領導人在視頻會晤中都反對打新冷戰。但美方的行動，讓我們感到冷戰思維仍在美國作祟，這就是美方對華採取一系列行為的深層原因。「如果真有人對中國發動冷戰，中國不會是輸家。那些人也不可能贏得冷戰。」

秦剛說，中美之間的確存在競爭，但競爭不應是「零和博弈」，更不是「你輸我贏」或「我贏你輸」，競爭應該是公平和健康的。公平意味著雙方都需要遵守公認的國際關係準則，而不是由一方定規矩讓另一方來遵守。當前中美之間的「競爭」並不公平，美國正在以「競爭」為由遏制中國發展。

在中美經貿合作方面，秦剛表示，中國對經貿的重視態度以及對美國企業的歡迎態度從未改變。中國追求全方位、高水平的對外開放，這一點不會改變。中國市場會越來越大，獲得利潤或擴大份額的最好方法就是把整個蛋糕做大，美國企業、中國企業都可以來分一杯羹。許多美國企業的董事長和首席執行官的態度在發生變化：抱怨少了，信心多了；悲觀態度少了，積極態度多了。在中國有7萬多家美國企業，其中95％是盈利的。根據美中貿易全國委員會的最新調查，超過80％的會員希望留在中國發展。他們想擴大在中國的投資。

針對美國媒體提出關於新疆的問題，秦剛表示，「新疆對外國記者是開放的。問題是一些西方記者真正在意的是真相嗎？」新疆方面舉行了多場向各國記者開放的新聞發佈會，但是外國記者出席率很低。「我們也歡迎外國記者和官員來新疆，但是他們很多不來。我想強調的是，涉疆問題不是人權問題，不是所謂的宗教打壓，更不是『種族滅絕』，而是反暴恐、去極端化問題。」

關於冬奧會，秦剛說，本屆冬奧會將是一場綠色、低碳的奧運會，所有場館都將使用清潔和可再生能源。例如中國用尖端技術製冰，將二氧化碳排放量減少到幾乎為零。國際奧委會實地考察時對冬奧會籌備工作給予了高度評價。目前，已有超過2500名來自不同國家的記者完成註冊，之後還會有更多。中方歡迎各國記者前往採訪報導，將為他們提供保障和便利。

關於記者簽證問題，秦剛指出，起因是兩年前川普政府利用各種手段打壓中國媒體。中國媒體被貼上「外國代理人」、「外國使團」的標籤，這嚴重影響了中國媒體的日常工作，更有60名中國記者被驅逐出境。過去一年中美雙方一直在談判。在習近平主席同拜登總統視頻會晤前夕，雙方就媒體問題達成三項共識：一是在對方國家工作的現任常駐記者可正常進出對方國家。二是同意為對方國家記者頒發一年多次入境簽證並可逐年續簽。三是雙方將為符合申請要求的新任常駐記者對等審批簽證。